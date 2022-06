Hauptstrasse in Linthal vorübergehend gesperrt

Am Donnerstag, 16. Juni, 18 Uhr, bis am Freitag, 17. Juni, 5 Uhr, wird die Hauptstrasse ab Verzweigung Poststrasse bis zum Abzweiger Tierfehd infolge Deckbelagseinbau in beiden Richtungen gesperrt. Eine Umleitung wird signalisiert. Dies teilt die Glarner Regierung mit.