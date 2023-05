Niderentalstrasse in Schwanden bleibt dieses Jahr zu

Der Hangrutsch an der Wagenrunse auf dem Weg von Schwanden ins Niderental ist am Freitag vor der Landsgemeinde erneut aktiv geworden. Neun Personen mussten zum zweiten Mal nach dem Rutsch von Karfreitag ihre Häuser für zwei Tage verlassen. Die Gemeinde Glarus Süd hat am Donnerstagabend sie und die weiteren Betroffenen informiert, wie es mit dem Hangrutsch weitergehen soll.