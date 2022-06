Grosse Diskussion um die kleine Ausnützungsziffer

Die ersten zwei Abstimmungen gingen rasch über die Bühne. 316 Stimmberechtigte hielten am Mittwochabend in der Halle Furns in Bonaduz beim ersten Ordnungsantrag ihre Stimmkarte hoch. Sie signalisierten damit, dass sie – als Bündner Premiere – mit einer elektronischen Stimmabgabe an dieser Gemeindeversammlung einverstanden waren.