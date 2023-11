Grimahigehla, oder wie jetzt?

Die gute Nachricht gleich zu Beginn: Die Stadt Chur hat sich nach nur einer Durchführung dazu entschlossen, die Finger vom Veranstalten von Messen zu lassen. Die zweite gute Nachricht: Der an ein Düngemittel gemahnende Name Grimavera verschwindet in der Versenkung. Die Higa heisst also wieder Higa, und nach allem, was man bisher über das Konzept weiss, soll sie daherkommen wie, ja, die Higa. Die Kirche ist zurück im Dorf, alles gut also.