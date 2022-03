Graubünden könnte zur führenden Wasserregion werden

Aus Dakar hat sich der Bündner Wasserbotschafter Ernst Bromeis am Dienstagabend beim Webinar zum Thema «Wasser, Klima und Tourismus in den Berggebieten» zugeschaltet. Bromeis weilt derzeit in Senegal, wo er am 9. Weltwasserforum teilnimmt. Dieses findet jeweils während einer Woche im Rahmen des UNO-Weltwassertags vom 22. März statt. Nächstes Jahr feiert der UNO-Weltwassertag 30 Jahre. Bromeis ist Präsident von «Graubünden Wasser» und in Dakar mit dem Swiss Water Partnership, einem Konglomerat aus Unternehmungen und Universitäten.