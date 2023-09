Einfluss auf den Verkehr in Graubünden: Gotthard-Strassentunnel soll diese Woche wieder öffnen

Zusätzlich zum Gotthard-Eisenbahntunnel, der seit dem Entgleisen eines Güterzugs am 10. August nur noch eingeschränkt nutzbar ist, ist seit Sonntag nun auch der Gotthard-Strassentunnel gesperrt. Durch Spannungsumlagerungen im Gebirge kam es zu einer Druckveränderung und zu einem 25 Meter langen Riss in einer Zwischendecke, worauf Betonteile in der Nähe des nördlichen Tunnelportals auf die Fahrbahn fielen.