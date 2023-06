Eislawinen: Unvorhersehbar und für Alpinisten gefährlich

Einige Zehntausend Kubikmeter Gletschereis sind es wohl, die am Samstag am Tschiervagletscher im Engadin abgebrochen sind. Das schätzt der Glaziologe Matthias Huss. Er stützt sich dabei auf eine Videoaufnahme, die Jürgen Merz am Montag auf den Social-Media-Plattformen Twitter und Instagram veröffentlicht hat. Der nordbayrische Hobbyfotograf hat das Abbrechen der Eisschichten von der Tschiervahütte aus gefilmt.