Am 1. April wird an der «Mini-Olma» in Mollis die Miss Glarona gekürt

Die kantonale Braunviehschau Glarona hätte schon 2020 stattfinden sollen. Wegen Corona wurde sie mehrmals verschoben. Das Glarona-Wochenende startet am Freitag, 31. März, mit der Rangierung von rund 40 Rindern und den 1.-Laktation-Kühen. Am Samstag geht es mit den Glarner Braunviehtieren weiter. Laut einer Mitteilung der Veranstalter werden den Besucherinnen und Besuchern rund 120 Kühe in verschiedenen Abteilungen vorgeführt. Am Nachmittag stehe der Höhepunkt der Schau auf dem Programm. Dann werde die Miss Glarona 2023 erkoren. Das Ziel des Anlasses ist der Austausch zwischen der landwirtschaftlichen und der nicht-landwirtschaftlichen Bevölkerung.