Ein Blitz legt in Schwanden das Internet lahm

Fernsehen, Internet, Festnetztelefon – für eine Swisscom-Kundin in Schwanden hat am Donnerstag um etwa 20 Uhr nichts mehr davon funktioniert. Auf Fehlersuche gemacht hat sie sich mit dem Mobiltelefon, und dabei die Swisscom-Meldung bekommen: «Ihr Router wurde durch einen Blitzeinschlag in Ihrer Nähe beschädigt und ein Austausch ist erforderlich.» Der Ersatz habe am dafür bezeichneten Kiosk in Glarus gut funktioniert, es sei aber nicht für alle Betroffenen ein Gerät verfügbar gewesen, so die Kundin weiter.