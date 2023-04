Ebexpo 2023 setzt auf die Jugend

Vor fünf Jahren fand die letzte Gewerbeausstellung Ebexpo statt. Seitdem hat sich die Welt verändert, andere Themen sind in den Vordergrund gerückt. «Trotz Pandemie, Krieg in Europa, Energiekrise und Fachkräftemangel konnten die einheimischen Handels- und Gewerbebetriebe mit wenigen Ausnahmen gut über die Runden kommen», heisst es in einer Medienmitteilung des Organisationskomitees der Ebexpo’23. Im Bau- und Baunebensektor sei die Auftragslage sogar sehr gut. Ausserdem habe die Digitalisierung einen Einfluss auf die Weiterentwicklung der einheimischen Betriebe.