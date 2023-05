Die Imboda-Mess lockt zum fünften Mal mit Regionalität

Die zweite regionale Frühlingsmesse steht an. Von Freitag bis Sonntag geht in Domat/Ems die Imboda-Mess über die Bühne. Wie es in einer Mitteilung der Veranstalter heisst, nehmen 57 regionale Aussteller an der Messe teil und präsentieren ihre Produkte. Regionalität und Nachhaltigkeit haben laut der Messe oberste Priorität. Gerade die Regionalität gebe der Messe einen besonderen Charakter. «Es gibt den persönlichen Kontakt, der sehr schön und sehr toll ist», sagt Andy Lohner aus dem Bereich Marketing.