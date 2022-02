Gericht erklärt: Ein Kaschmirschal ist keine Maske

Teurer als die Busse von je 100 Franken kommen die beiden Maskenverweigerer die Kosten des Verfahrens zu stehen. Das Kantons­gericht hat ihnen 1350 respektive 1550 Franken an Gerichts- und Untersuchungskosten auferlegt. Beide hatten an der Corona-Demonstration «Lünds lüchtä und lütä» vom 4. März 2021 vor dem Rathaus in Glarus teilgenommen. Das Gericht hat sie am 30. November 2021 verurteilt, und beide haben die Urteile akzeptiert.