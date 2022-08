Gemeinsam Antworten suchen und finden

Seit 26 Jahren gibt es an verschiedenen Standorten das lizenzierte Programm «Femmes-Tische/Männer-Tische». Was mit einer visionären Idee im Kanton Solothurn begonnen habe – mit Gesprächsrunden Elternbildung in Schweizer Wohnzimmer zu bringen – habe sich zu einer einzigartigen Erfolgsgeschichte entwickelt, schreibt die Bündner Standeskanzlei in einer Mitteilung. So hätten im letzten Jahr schweizweit mehr als 12’000 Menschen verschiedenster Sprachen und Kulturen in kleinen Gruppen unter Anleitung von geschulten Moderierenden gemeinsam Fragen zu Alltag, Gesundheit, Familie und Integration diskutiert, Erfahrungen und Wissen ausgetauscht sowie Informationen zu Angeboten und Beratungsstellen erhalten.