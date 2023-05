Phase Orange: Brienz/Brinzauls muss bis Freitag evakuiert werden

Der Brienzer Rutsch hat sich mittlerweile so stark beschleunigt, dass der Gemeindeführungsstab Albula/Alvra die Phase Orange eingeführt hat. Die Einwohnerinnen und Einwohner sind somit aufgefordert, das Dorf bis Freitagabend zu verlassen. Die Bevölkerung müsse das Dorf bis spätestens 18 Uhr verlassen haben und sie dürfe ab dann bis auf Weiteres nicht mehr im Dorf übernachten, heisst es in einem Informationsbulletin am Dienstagmittag.

Die Fraktionen Vazerol, Tiefencastel und Surava sind davon nicht betroffen. Sämtliche Zufahrtsstrassen nach Brienz/Brinzauls sind ab sofort nur noch für die Einwohnerinnen und Einwohner des Dorfes und Besitzerinnen und Besitzer der dortigen Liegenschaften geöffnet.

Ab Samstag wird den Bewohnerinnen und Bewohnern tagsüber ein vorübergehendes Betreten des Dorfes ermöglicht, solange die Gefährdungslage dies zulässt. Das Grossvieh von zwei Bauernbetrieben bleibt vorerst in den Ställen, es würde erst in Phase Rot evakuiert werden.

Erneute Informationsveranstaltung steht an

Heute Dienstagabend um 19 Uhr wird die Bevölkerung in einer öffentlichen Informationsveranstaltung in Tiefencastel über die Details der Evakuierung und Hilfeleistungen der Gemeinde orientiert. Ebenfalls gibt es unter 079 936 39 39 eine Hotline für Betroffene.



Ausserdem heisst es im Infobulletin: «Sobald ein Abbrechen der Insel noch drei bis zehn Tage bevorsteht, wird der Gemeindeführungsstab die Phase Rot verfügen. Das Betreten von Brienz/Brinzauls ist dann auch tagsüber nicht mehr möglich und das Grossvieh wird weggebracht. Unmittelbar vor einem Abbrechen der Insel verfügt der Gemeindeführungsstab dann die Phase Blau und evakuiert die beiden westlichsten Häuser von Surava.»

Ein Felsvolumen von bis zu zwei Millionen Kubikmetern bewegt sich aktuell so stark, dass in den kommenden ein bis drei Wochen damit zu rechnen ist, dass es abbricht. Wann genau ein Abbruch stattfindet, kann präziser vorausgesagt werden, je näher das Ereignis kommt, heisst es im Informationsbulletin. Auch über das Volumen des Ereignisses können dann genauere Angaben gemacht werden.

