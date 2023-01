«Tischlein deck dich» in Samedan feiert seinen 10. Geburtstag

Schweizweit gibt es 150 Abgabestellen der Schweizer Lebensmittelhilfe, jene in Samedan ist eine davon. Sie befindet sich in der Zivilschutzanlage Promulins. Gemäss Mitteilung organisieren freiwillige Helferinnen und Helfer jede Woche während einer Stunde die Lebensmittelverteilung an Menschen in Not. Das 17-köpfige Freiwilligenteam unter der Leitung von Margrit Zieger nehme die Lebensmittel entgegen, bereite die Abgabe vor und sorge für eine gerechte Verteilung an die Kundschaft. «An der Abgabestelle setzen wir uns gegen Foodwaste ein und können damit gleichzeitig Armutsbetroffene unterstützen. Ein lokales Engagement, das uns grosse Freude bereitet», lässt sich Zieger zitieren.