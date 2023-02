Näfelser Firma sammelt für die Betroffenen der Erdbebenkatastrophe

Seit Dienstagmorgen ist im Betrieb der Firma Swiss Werbetechnik in Näfels nicht mehr ans Arbeiten zu denken – zumindest nicht für das eigentliche Geschäft. Wo normalerweise Fahrzeuge beschriftet oder Werbeartikel wie Feuerzeuge bedruckt werden, stehen jetzt Dutzende Kartonschachteln und Säcke. In ihnen sind unter anderem Kleider, Windeln und Nahrungsmittel verstaut. Acht Personen wuseln durch den Raum und sortieren die Spenden. Diese sollen von Näfels via Winterthur in die Krisengebiete in der Türkei und Syrien gelangen.