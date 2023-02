Giovanni Luzzi: Theologe, Bibelübersetzer, Brieffreund eines US-Präsidenten

Im Archiv der Kirchgemeinde Poschiavo gibt es 35 Schachteln mit Dokumenten und Fotos zu Giovanni Luzzi (1856–1948). Auf diese ist Pfarrer Paolo Tognina gestossen, als er vor eineinhalb Jahren als Pfarrer nach Poschiavo kam. Gemeinsam mit der Società storica Valposchiavo wurde das ganze Material gesichtet und katalogisiert. Am 4. März findet in Poschiavo die Vernissage einer Ausstellung in Gedenken an den umtriebigen Theologen statt. Damit soll ein Mann ins Licht gerückt werden, der beinahe in Vergessenheit geraten ist. «Luzzi war eine ausserordentliche Persönlichkeit», sagt Tognina.