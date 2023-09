Das sind die Bündner Adressen für Feinschmeckerinnen und Feinschmecker

Auch wenn die höchste Auszeichnung nicht nach Graubünden geht, schneidet die Kochguilde im Kanton mehr als gut ab. Erstmals wurde nämlich der Titel «Green Chef of the Year» verliehen. Und dieser geht an Paolo Casanova, der in der «Chesa Stüva Colani» in Madulain kocht. Dass Chefs möglichst nachhaltig arbeiten, vorzugsweise bei Produzenten einkaufen, die sie persönlich kennen und mit souveräner Selbstverständlichkeit auch Vegetarier glücklich machen würden, sei zum Normalfall geworden, vor allem bei der jüngeren Generation, schreibt der Gastroführer. «Wir wollen diese Entwicklung unterstützen und zeichnen erstmals einen «Green Chef of the Year» aus». Die Wahl sei auf Casanova gefallen, der zugleich Spitzenkoch und Gärtner» sei. Casanova erkochte sich 17 Punkte und gehört so auch zu den neun Bündner Aufsteiger des Jahres.