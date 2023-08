Fussball-WM? Frauensache!

Es war ein Debakel, ein krachendes Aus. Das ­zumindest vermeldeten am Samstag Medienportale nach der 1:5-Niederlage der Schweiz gegen Spanien an der Fussball-WM in Australien und Neuseeland. Die Schweiz verlor ihren Achtel­final und ist damit ausgeschieden. Das ist bitter für die Schweizer Fussballerinnen, die in ihren ­Gedanken vielleicht schon ein Spiel weiter waren. Und es ist natürlich bitter für die weiblichen und männlichen Fans, welche dem Team mehr ­gewünscht hätten.