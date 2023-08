Das Zigairmeet in Mollis startet die Flugzeugmotoren dieses Wochenende – hier das Programm

Rund 35’000 Zuschauer werden am diesjährigen Zigairmeet vom 18. und 19. August erwartet. Die Flugshow in Mollis lockt jedes Jahr Aviatikfans aus der ganzen Welt an. Von 8 Uhr morgens bis 18 Uhr abends reihen sich Flugshows und Soloflüge aneinander. Das Programm ist am Freitag und am Samstag weitgehend identisch.