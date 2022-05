Flora Raetica startet in Graubünden ein Jahrhundertprojekt

Freitagmorgen im Gruppenhaus Chasa Alpina in Scuol. Auf einem Tisch im Aufenthaltsraum sind Landkartenausschnitte verteilt. Bezeichnungen wie GR034D Guarda oder GR022 C Vnà stehen auf den Blättern. Ein Stapel mit Artenlisten liegt ebenfalls auf, wo unter anderem Pflanzenarten, Häufigkeit und das Startjahr der Erfassung vermerkt werden können. Andreas Gygax und sein achtjähriger Sohn Kaspar – «Chäschpu», wie er sich selbst vorstellt – studieren die Karten, um auszuwählen, in welchem Gebiet sie an diesem ersten Projekttag mit dem Erfassen der Pflanzenarten im Unterengadin anfangen sollen.