Fischerinnen und Fischer schränken sich noch stärker ein

Fast doppelt so viele Tagespatente wie üblich wurden im Pandemiejahr 2020 fürs Fischen an Bündner Gewässern verkauft. Nach diesem sprunghaften Anstieg pendelten sich die Verkäufe im vergangenen Jahr wieder um den Durchschnitt ein. Leicht ansteigend ist die Anzahl der aktiven Anglerinnen und Angler in den vergangenen 20 Jahren. 8404 Personen standen im Jahr 2021 an mindestens einem Tag pro Saison an einem Fluss oder See. Das geht aus der aktuellen Fischereistatistik hervor.