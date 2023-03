Kurzschluss entfacht Brand in Domat/Ems

Auf der Tuma Crest’Aulta in der Nähe der Ems-Chemie waren am Mittwoch um 20 Uhr hohe Flammen zu sehen. Dies berichtete ein Leserreporter der Südostschweiz. Den Grund für den Brand gab die Kantonspolizei Graubünden (Kapo) am Donnerstagmorgen bekannt. «Nach ersten Erkenntnissen hat ein Marder einen Kurzschluss bei einem Hochspannungsmast ausgelöst», erklärt Roman Rüegg, Mediensprecher der Kapo. Die Funken von diesem seien dann wahrscheinlich in Richtung Wald übergesprungen und hätten ein Feuer entfacht.