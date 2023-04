Chamonna Tuoi darf im Sommer wieder öffnen

Mitte Dezember kam für die Betreiber der Chamonna Tuoi die Hiobsbotschaft: Die Gemeinde Scuol müsse die beliebte Hütte des Schweizer Alpen-Clubs (SAC) über den Winter aus Sicherheitsgründen sperren. «Grössere Gesteinsbewegungen am Piz Buin Pitschen stellen in Kombination mit dem Schnee eine erhebliche potenzielle Gefahr für die SAC- Hütte in der Val Tuoi dar», hiess es in einer öffentlichen Mitteilung. Die Chamonna Tuoi am Fuss des Piz Buin ist bei Alpinisten ein ganzjährig beliebtes Ausflugsziel sowie Ausgangs- und Zielpunkt zahlreicher Touren.