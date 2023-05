Armee wäre bereit für allfälligen Einsatz in Brienz / Brinzauls

Die Armee könnte bei Aufräumarbeiten in Brienz/Brinzauls unterstützend zum Einsatz kommen, wie Delphine Schwab, Mediensprecherin beim Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport, sagt. «Dies für den Fall, dass die zivilen Institutionen nicht ausreichen.» Ein Einsatz hänge allerdings von der Schwere des Ereignisses ab. Zum Beispiel half die Armee bei der Schlammlawine in Gondo im Wallis im Jahr 2000 oder beim Felssturz von Bondo im Jahr 2011 unterstützend. Für Brienz/Brinzauls sei noch keine Anfrage vonseiten der Behörden erfolgt, so Schwab.