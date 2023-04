Eine graue Achterbahnfahrt durch den März

von Felix Blumer *

Im März 2023 gab es praktisch wöchentlich einen Kälteeinbruch, meist mit Schnee bis deutlich unter 1000 Meter, dazwischen wurde es aber immer wieder frühlingshaft warm, manchmal sogar fast schon sommerlich. Ganz ausgeprägt war der Wetterwechsel zwischen dem 11. und 13. März. So fielen am 11. und 12. März in Glarus insgesamt 8 Zentimeter Schnee, am 13. März wurden aber bereits wieder 17,4 Grad gemessen. In Basel lag am 13. März der Höchstwert bei 23,4 Grad, das war die höchste dort je in der ersten Märzhälfte registrierte Temperatur. 14 weitere Stationen im staatlichen Messnetz registrierten an jenem Tag einen neuen Höchstwert für die erste Märzhälfte.