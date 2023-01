Die Glarner Wetterbilanz 2022: Warm, sonnig, rekordverdächtig

In Glarus war das Jahr 2022 das wärmste seit Messbeginn. 10,7 Grad betrug die durchschnittliche Temperatur im Kantonshauptort. Das entspricht dem gleichen Wert wie 2018. Auch in Elm waren 2018 und 2022 am wärmsten mit jeweils einer Durchschnittstemperatur von 8,4 Grad.