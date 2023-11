Unleserliche Verkehrstafel in Igis: Das Warten hat ein Ende

Ein seit Jahren verwittertes Verkehrsschild in Igis sorgte vergangenen Monat für Schlagzeilen. Nach langen Strapazen wurde am vergangenen Montag das entsprechende Strassenschild ersetzt. Anwohnerinnen und Anwohner zeigen sich darüber sehr erfreut. Nachdem die Zuständigkeit für das Schild lange ungeklärt war, nahm sich kürzlich der Gemeindepräsident von Zizers, Daniel Freund, der Sache an. Gemeinsam mit dem Bistum Chur, als Strasseneigentümer, setzte er sich für die Erneuerung ein. Sie hielten Wort und das Schild war binnen zwei Wochen ersetzt.

Das Problem an der Sache war gewesen, dass das Schild zwar auf Zizerser Boden steht, die entsprechende Strasse aber eine Privatstrasse ist, die dem Stift Chur gehört. «Wir haben uns gefreut wie die Schneekönige», schreibt Kurt Bischoff, der Verfasser einer Petition für ein neues Strassenschild, in einer E-Mail. Gross gefeiert hätten die Anwohnenden noch nicht, da ein kleiner Urlaub dazwischen gekommen sei, jedoch werde das nach der Rückkehr noch nachgeholt.