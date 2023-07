Beschränkte Durchfahrt am Bahnhof in Domat/Ems

Gemäss der RhB ist auch der Regioexpress von 5.58 Uhr aus St. Moritz nach Chur an drei Sonntagen, dem 9. sowie 16. und 23. Juli, von den Bauarbeiten betroffen. Reisende nach Domat/Ems steigen ebenfalls in Reichenau-Tamins in die nachfolgende S-Bahn um. Die aktuellen Fahrplanänderungen sind im Onlinefahrplan ersichtlich und werden in den Durchsagen in den Zügen erwähnt. (red)