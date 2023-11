Ihr Whisky reift an der Grynau im Militärbunker

Drei Jahre sind vergangen. Zwei Fässer erblicken nun das Tageslicht – im wahrsten Sinne des Wortes. Insgesamt lagern in der Festung etwa 500 Liter Whiskey. Vor Ort sind auch Urs Steiner und Patrick Rüegg von der Speer-Braui in Kaltbrunn. Sie sind für den edlen Tropfen zuständig. Dass es Schimmel an Wänden und Fässern hat, ist kein Wunder bei etwa 80 Prozent Luftfeuchtigkeit. Wobei versichert wird: Der weisse Film sei ein gutes Zeichen für den Whiskey.