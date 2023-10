Thusis und Masein haben erneut eine Pfarrstelle zu besetzen

Voller Zuversicht trat Peter Carls, reformierter Pfarrer aus dem deutschen Niedersachsen, am 1. Juli des vergangenen Jahres seine Tätigkeiten bei den Kirchgemeinden Thusis und Masein an. Nun, ein gutes Jahr später, tritt Carls bereits wieder ab. Er habe seine Stelle per Ende Oktober «aus privaten Gründen» gekündigt, teilt er auf eine schriftliche Anfrage mit. Genaueres will er dazu nicht sagen.