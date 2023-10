Wieso der Judenhass Graubünden (noch) nicht erreicht hat

Seit dem Überfall der Hamas auf Israel häufen sich in Europa antisemitische Vorfälle. Betroffen ist auch die Schweiz, wo es vermehrt zu Schmierereien und Beschimpfungen kommt. Bis gestern Freitag hatte die Meldestelle des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds (SIG) Kenntnis von 26 Vorfällen allein in der Deutschschweiz. Zum Vergleich: Im ganzen Jahr 2022 wurden landesweit 57 Ereignisse gezählt. Nicht mitgezählt sind in beiden Fällen antisemitische Äusserungen im Internet. Graubünden ist von der Zunahme bisher nicht betroffen, wie die Kantonspolizei auf Anfrage erklärt.