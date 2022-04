Es wird ein wechselhaftes Landsgemeinde-Wetter

von Felix Blumer*

In diesem Jahr findet die Glarner Landsgemeinde, pandemiebedingt, zum ersten Mal seit 2019 wieder am traditionellen Landsgemeindedatum statt, nämlich am ersten Sonntag im Mai. Nur ungern erinnert sich die Glarner Regierung an die Landsgemeinde 2019 zurück. Es war nass, und auf dem Zaunplatz fiel zeitweise Schnee. Nicht nur die Stimmberechtigten waren am Ende der Landsgemeinde völlig durchgefroren und durchnässt, sondern auch einzelne Regierungsmitglieder waren kaum noch in der Lage, die Sachgeschäfte ordentlich durchzuführen.