Elf Schafe sterben nach einer Hundeattacke

Das erste angetroffene Tier sei aber nicht an Bissverletzungen, sondern an Erschöpfung gestorben, heisst es in der Mitteilung. Laut Polizei schliessen die Tierärztin und die beiden Wildhüter einen Wolf als Angreifer «eindeutig» aus. Sie gehen davon aus, dass ein unbekannter Hund die Schafe attackiert hat.