Es gibt viele Geschichten zu erzählen 

Für Klosters ist 2022 ein Jahr der Geschichte, dessen Verlauf selber in die Geschichte des Ortes eingehen soll. Es wird zurückgeblickt und zugleich nach vorne geschaut. Und das als Gemeinschaft, denn Klosters feiert sein 800-jähriges Bestehen. Der Zeitsprung in die Vergangenheit führt zu einer päpstlichen Urkunde datiert auf den 24. Mai 1222, in welcher die Ortskirche St. Jakob erstmals erwähnt wurde. Nun steht Klosters vor dem Stapellauf der Feierlichkeiten, die sich über das gesamte Jahr erstrecken.