Erstwohnungsnot: Die Gemeinden müssen proaktiv handeln

In Pontresina hat am Freitag die Delegiertenversammlung des Hauseigentümerverbands Graubünden (HEV) stattgefunden. Neben der Präsentation eines gesunden finanziellen Fundaments und steigender Mitgliederzahlen nutzte Präsident Thomas Hess den Anlass auch, um kurz auf die Thematik von bezahlbarem Wohnraum in Tourismusregionen hinzuweisen. «Das Oberengadin befindet sich diesbezüglich in einer extremen Situation, im ganzen Kanton ist die Lage glücklicherweise nicht ganz so prekär», sagte er.