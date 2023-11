Bancomat in Ziegelbrücke gesprengt: Banditen sorgen für grosse Verwüstung

Es ist ein verstörendes Bild, das sich an diesem strahlend schönen Herbst­morgen am Bahnhof in Ziegelbrücke zeigt. Dutzende Backsteine liegen auf einem Haufen, eine kaputte, deformierte Tür daneben. Die Scheiben des «Avec»-Lebensmittelladens sind zersplittert, das Schild, das normalerweise über dem Laden hängt, ist weg.

Passanten und Passantinnen, die auf dem Weg zum Zug sind, bleiben stehen. Schiessen Bilder mit ihren Handys und spekulieren ob der unglaublichen Szenerie, die sich beim Bahnhof bietet. Was ist hier nur passiert?