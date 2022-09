Ermittlung zum Davoser Taxidrama

In Davos Platz wurde in den frühen Morgenstunden des 11. Februars dieses Jahres ein Taxifahrer bewusstlos neben seinem Taxi aufgefunden. Privatpersonen betreuten den 53-Jährigen bis zum Eintreffen eines Ambulanzteams des Spitals. Der Mann verstarb trotz aller medizinischen Massnahmen vor Ort. Die Bündner Kantonspolizei teilte zwei Tage danach mit, dass aufgrund erster Ermittlungen ein 54-Jähriger und ein 26-Jähriger festgenommen wurden. Diese hatten sich am besagten Tag eine Auseinandersetzung mit dem Taxifahrer geliefert.