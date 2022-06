Erinnerung an das Schreckensjahr 1799

von Claudio Willi

Das Franzosenjahr 1799 hat sich gerade auch in Domat/Ems im kollektiven Gedächtnis tief eingegraben. Bei den kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen dem Landsturm der Surselva, unterstützt durch Bauern aus der Region, und französischen Besatzungstruppen kam es am 3. Mai 1799 zwischen Reichenau und Chur zu äusserst heftigen Auseinandersetzungen. Ein Schauplatz war Craps Gross bei der ­Anhöhe am westlichen Rand des Areals der Ems Chemie und der Axpo Tegra.