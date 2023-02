Eine Katastrophe von biblischen Ausmassen

von Susanne Güsten

«Helft uns bitte, holt uns hier raus», schreit ein Mann in einem Trümmerhaufen in Kahramanmaras; seine Handykamera zeigt einen zerquetschten Bürostuhl und ein verrenktes Bein in einem engen Hohlraum unter den Trümmern. «Wir bluten, und einer meiner Kollegen macht keinen Mucks mehr», ruft der Mann und gibt die Adresse des eingestürzten Hauses und die Namen der drei Verschütteten durch.