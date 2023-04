Ein Bündner Nationalrat mitten im türkischen Erdbebengebiet

Der Bündner SP-Nationalrat Jon Pult weiss ganz genau, wo er sich aufhielt, als am 6. Februar die Nachricht über ein verheerendes Erdbeben in der Türkei die Welt erreichte. «Ich war am Flughafen in Kloten», erzählt er. Ziel seiner Reise: die türkische Hauptstadt Ankara. Gemeinsam mit anderen Schweizer SP-Politikerinnen und -Politikern wollte Pult den Prozess gegen einen türkischen Oppositionellen mitverfolgen. Nach der Naturkatastrophe wurden Prozess und Schweizer SP-Reise abgesagt.