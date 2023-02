Engadiner Paar erobert Rallye in Monte Carlo

So ganz verarbeitet haben Claudio Enz und Cristina Seeberger ihr Abenteuer in den französischen Alpen noch nicht. Vom 26. Januar bis 1. Februar haben sie mit ihrem Lancia Fulvia Rallye 1.3 S aus dem Jahr 1970 an der Rallye Monte Carlo Historique teilgenommen. 16 Prüfungen mussten sie während des mehrtägigen Rennens bestehen und bereits ab der fünften Prüfung lagen sie in Führung. «Wir konnten es kaum glauben, als sich daran bis zum Schluss nichts änderte», erzählt Seeberger und Enz strahlt sie an. Die Rallye Monte Carlo Historique ist ein Regelmässigkeitsrennen.