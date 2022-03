Ende Juni gibt es Architektur für alle im Bergell und im Engadin

Ein beeindruckendes Portfolio haben die Initianten von Open Doors Engadin zusammengestellt. Vom Zollpavillon in Castasegna zum Hotel «Waldhaus» in Sils, vom Personalhaus der Corvatsch AG zum Atelierhaus Robert Obrist in St. Moritz, von der Einstellhalle für historische Bahnwagen in Samedan zur privaten Chesa Lucius Rumedius in Madulain – die Bandbreite der Gebäude, welche am 25. und 26. Juni ihre Türen für die Öffentlichkeit öffnen, ist bemerkenswert.