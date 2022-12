Stumpenbataillon feiert Fahnenabgabe im Schloss Haldenstein

In Bonaduz, Landquart, Thusis und Valbella stationiert fanden die meisten Übungen auf dem Rossboden in Chur statt. Dieser mussten je nach Übungsanlage an manchen Tagen für mehrere Stunden gesperrt werden. Ab und zu habe man wohl auch die Schüsse der Sturmgewehre oder der schwereren Waffen auf den Fahrzeugen in der Umgebung gehört. «Doch wir sind sehr herzlich empfangen worden», so Maurer. «Für die Gastfreundschaft und das Verständnis der Bündnerinnen und Bündner möchte ich mich bedanken.»