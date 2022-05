Eisheilige oder «Schweissheilige»?

Lange haben sich Bauern gefragt, was für Auswirkungen die Eisheiligen auf Pflanzen haben könnten. Vor allem durch die nächtlichen, oft kälteren Temperaturen besteht laut den Meteorologen eine erhöhte Frostgefahr bis Mitte Mai. Das ist vor allem dann kritisch, wenn Pflanzen bereits fortgeschritten gewachsen sind oder die Tage zuvor frühlingshaft und sommerlich waren. Dann könnte ein Frost die gesamte Saat zerstören. So raten manche Bauern, dass man besser erst nach der «kalten Sophie», also nach dem 15. Mai, Gemüse sät und somit die Ernte nicht gefährdet.