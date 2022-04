Einen Monat lang wird es schwierig, ins Avers zu kommen

Eigentlich ist der Avner Gemeindepräsident Kurt Patzen ja froh. Schliesslich will das Tiefbauamt Graubünden die Felssturzstelle entschärfen, die seit Jahren zu Problemen auf der Averserstrasse führt. Die letzten Ereignisse datieren vom August 2019 und vom Mai 2021, beim ersten Zwischenfall lösten sich rund 70 Kubikmeter Steinmaterial und bedeckten den Verkehrsweg auf einer Breite von rund 30 Metern, beim zweiten stürzten insgesamt 50 Kubikmeter Fels in mehreren Etappen herab. In beiden Fällen musste die Verbindung tagelang gesperrt werden.