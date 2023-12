So feiert Graubünden Silvester

Vor einigen Jahren hat eine besondere Tradition ihren Weg nach Scuol gefunden: das Friedenslicht. In der Geburtsgrotte in Bethlehem entzündet jedes Jahr vor Weihnachten ein Kind ein Licht. Dieses wird dann mit einer speziellen Laterne mit dem Flugzeug nach Wien gebracht und von dort aus wird es an über 30 Länder in Europa und in Übersee weitergegeben. Am 31. Dezember, von 8 bis 18 Uhr, laden die Scuoler Kirchen ein, gemeinsam ein Friedenslicht anzuzünden, welches als Zeichen für Gemeinschaft und Zuneigung stehen soll.