Einblick in das Wesen eines blitzgescheiten Vogels

Um es vorwegzunehmen: Das neue Buch von Heinrich Haller ist kein wissenschaftliches Werk. Obwohl der Autor Biologe ist und während 24 Jahren Direktor des Schweizerischen Nationalparks war, ist «Der Kolkrabe: Totenvogel, Götterbote, tierisches Genie» als ein persönliches Porträt in Text und Bild zu verstehen. Die Texte sind kurz gehalten und in acht Kapitel aufgeteilt. Zentral sind die Fotografien der schwarzgefiederten Protagonisten. Es sind Bilder, welche Haller im Laufe der Jahre in verschiedenen Ländern gemacht hat, und es sind vor allem Bilder, die man so noch nicht gesehen hat.