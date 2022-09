Ein zweites Leben für gebrauchte Velos

Wie Pro Velo Graubünden in einer Mitteilung schreibt, findet die nächste Velobörse am Samstag, 1. Oktober, beim Schulhaus Stadtbaumgarten statt. Diese wird in diesem Jahr etwas anders als bisher stattfinden: Im Rahmen des traditionellen Anlasses werden neu direkt Velospenden für Geflüchtete entgegengenommen. Die aktuelle Flüchtlingskrise mache Occasion-Velos zu einem gefragten Gut im Kanton. «Wir werden derzeit überrannt mit Anfragen für gebrauchte Velos, die wir gratis oder fast gratis weitergeben können», lässt sich Simon Gredig, Geschäftsführer von Pro Velo Graubünden, zitieren.

Sowohl von den in Kollektivunterkünften untergebrachten Migrantinnen und Migranten wie auch von privat Untergebrachten seien Velos derzeit sehr gefragt. Aus diesem Grund ruft Pro Velo Graubünden alle Bündnerinnen und Bündner auf, ihre alten Velos aus dem Keller zu holen, aufzupumpen, die Bremsen und Schaltung zu prüfen und dann an der Velobörse abzugeben. «Wer sich unsicher ist, ob er das Velo spenden möchte, kann es auch zum Verkauf anbieten und bei ausbleibendem Verkaufserfolg automatisch spenden», so Gredig weiter.