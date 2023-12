Der Vogel des Jahres lebt auch in Graubünden, doch er ist schwer zu finden

Der Botschafter

Doch auch wenn sich der Zwergtaucher gut verstecken kann, hat sich sein Bestand im letzten Jahrzehnt schweizweit verringert – und die Tendenz bleibt negativ. Es sei «ein Vogel, um den man sich Sorgen machen muss», sagt Bischof. Das liege nicht an natürlichen Feinden, sondern eher am schwindenden und gestörten Lebensraum. Genau aus diesem Grund sei der Zwergtaucher der passende Vogel des Jahres für das kommende Jahr. Da er auf Gewässer mit einer ausreichenden Fauna, also vielen Kleinlebewesen, angewiesen ist, gibt er Auskunft über die Qualität unseres Ökosystems. «Ein guter Botschafter für natürliche Wasserlebensräume», sagt der Birdlife-Geschäftsführer. Deshalb sei es wichtig, sich bewusst zu machen, warum es für den Zwergtaucher so schwierig sei, seine Population zu halten. «Er steht für die Wasserlebensräume», so Bischof.